Marsala, 52enne cade in un pozzo di 30 metri: salvato grazie all’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco

Attimi di grande apprensione ieri nelle campagne di contrada Amabilina, a Marsala, dove un uomo di 52 anni è stato tratto in salvo dopo essere precipitato in un pozzo profondo circa trenta metri. La segnalazione è giunta al 112 grazie ai familiari della vittima, allertati da una telefonata disperata dell’uomo alla figlia.

Ricevuta la richiesta di aiuto, i Carabinieri della Compagnia di Marsala si sono immediatamente attivati avviando le ricerche nella zona indicata. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a localizzare il 52enne, immobilizzato sul fondo del pozzo e con evidenti ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Marsala, che hanno avviato le delicate operazioni di soccorso. Con tecniche speleo-alpino-fluviali, i pompieri sono riusciti a recuperare l’uomo, riportandolo in superficie in condizioni di sicurezza.

Una volta tratto in salvo, il 52enne è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato d’urgenza all’ospedale di Marsala. Nonostante le gravi lesioni subite, le sue condizioni non risultano essere in pericolo di vita.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco si è rivelato determinante per scongiurare una possibile tragedia.