Marina di Palma violenta e sotto assedio: quando l’inciviltà distrugge il bene di tutti serve una risposta dura

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Ci sono immagini che fanno male più di mille parole. Quelle arrivate da Marina di Palma raccontano una notte di vergogna, una notte in cui qualcuno ha deciso di trasformare un luogo pubblico in un bersaglio da distruggere.

Panchine divelte, fioriere devastate, piante calpestate, terra sparsa ovunque. Il lavoro, la cura e la fatica di chi per mesi ha cercato di rendere più accogliente il lungomare sono stati cancellati in pochi minuti da chi evidentemente non ha rispetto né per la propria comunità né per il territorio in cui vive.

Non è una semplice bravata. Non è una ragazzata da liquidare con una scrollata di spalle. È un atto di inciviltà grave, un’aggressione al patrimonio pubblico, un insulto a tutti quei cittadini che pagano le tasse e che vorrebbero vivere in un paese più ordinato, pulito e sicuro.

La cosa più amara, però, è un’altra: il rischio concreto è che, ancora una volta, nessuno paghi. Che domani qualcuno ripulisca, qualcuno sistemi i danni, qualcuno ricompri ciò che è stato distrutto e che tra qualche giorno tutto torni come prima. O peggio: che il prossimo fine settimana si ripeta lo stesso copione.

Perché quando chi distrugge resta impunito, il messaggio che passa è devastante: tutto è permesso.

Marina di Palma non può diventare terra di nessuno. Un lungomare non può essere ostaggio di una minoranza senza regole che confonde il divertimento con la devastazione, la libertà con la prepotenza, la notte con il diritto di fare qualsiasi cosa.

Al sindaco Stefano Castellino chiediamo un intervento deciso e immediato. Servono controlli, servono strumenti di prevenzione, servono telecamere di videosorveglianza e servono sanzioni vere per chi viene individuato. Chi danneggia un bene pubblico deve essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, senza attenuanti e senza scappatoie.

Non basta indignarsi il giorno dopo. Non bastano le dichiarazioni di circostanza. Occorre una strategia concreta per difendere il territorio e restituire ai cittadini la certezza che le regole esistono.

Se necessario si rafforzino i controlli nelle ore più critiche, si coinvolgano tutte le forze disponibili, si utilizzino gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione. Perché la prevenzione costa meno della rassegnazione.

La comunità non può arrendersi davanti a chi distrugge. Chi ama un luogo deve avere il diritto di viverlo senza paura che pochi vandali cancellino il lavoro di tanti.

Marina di Palma merita rispetto. E il rispetto non si chiede: si difende.