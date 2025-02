Maria Teresa Maligno nuovo procuratore di Sciacca

Condividi

Maria Teresa Maligno è il nuovo Procuratore della Repubblica di Sciacca. Così ha deliberato il plenum del Csm, il Consiglio superiore della magistratura. Lei, 56 anni, di Agrigento, dopo una intensa esperienza alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, è stata dal 2019 sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo. Maligno subentra a Roberta Buzzolani, che dopo otto anni a capo della Procura di Sciacca, adesso lavorerà alla Procura generale di Palermo. Il Csm ha espresso 20 voti a favore della Buzzolani, prevalsa sul collega Gianluca De Leo, 47 anni, messinese, attuale sostituto procuratore a Palermo, con 8 voti. Maria Teresa Maligno ha presentato anche istanza per procuratore aggiunto ad Agrigento, al posto di Salvatore Vella, adesso procuratore di Gela. Per tale carica, dunque, ad Agrigento sono adesso candidate: Lucia Brescia, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, già in servizio ad Agrigento ad inizio degli anni 2000 come sostituto procuratore, poi Rita Barbieri, pubblico ministero presso la Procura di Macerata ma attualmente in servizio ad Agrigento con incarico temporaneo fino al 16 febbraio, e Stefania Leonte, sostituto procuratore di Enna.