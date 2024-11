Margherita Rizza segretaria generale della Regione ad interim

Condividi

Alla dirigente regionale Margherita Rizza, attualmente a capo del dipartimento Affari extraregionali, la giunta Schifani ha affidato l’incarico di vertice della Segreteria generale della Regione. Rizza succede a Maria Mattarella, morta recentemente. L’assegnazione provvisoria dell’incarico a Margherita Rizza deriva anche dalle sollecitazioni dei sindacati affinchè si fosse provveduto nel più breve tempo possibile a risolvere il problema dell’individuazione di un nuovo Segretario generale al fine di risolvere notevoli disagi al personale in servizio per la mancata ricezione di tutte le spettanze economiche quali, ad esempio, la remunerazione delle attività prestate in plus orario e dei buoni pasto”.