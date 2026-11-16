Mareamico, Statale 640, il viadotto Ipsas II mostra i segni del degrado: ferri scoperti e tubazioni sospese, scatta l’allarme

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Ferri arrugginiti ed esposti alle intemperie, cemento deteriorato, tubazioni che rischiano di staccarsi e barriere di sicurezza considerate obsolete. È il quadro denunciato da Mareamico per il viadotto Ipsas II, lungo la statale 640, in località Mosella, nel territorio di Agrigento.

L’associazione ambientalista ha realizzato un filmato per documentare le condizioni della struttura e accendere i riflettori su una situazione che, a suo giudizio, richiede un intervento urgente da parte dell’Anas.

Le immagini mostrerebbero un progressivo deterioramento di alcune parti del viadotto. In particolare, il calcestruzzo della soletta dell’impalcato presenta evidenti segni di ammaloramento, con le armature metalliche ormai scoperte e direttamente esposte agli agenti atmosferici. Si tratta degli elementi strutturali presenti nelle banchine sulle quali sono installate le barriere di protezione.

Ma le criticità segnalate non si fermano qui. Mareamico richiama l’attenzione anche sulle condizioni delle barriere di sicurezza, ritenute non più adeguate agli standard attuali, e sui sottoservizi. Alcuni supporti delle tubazioni fissate alle pile del viadotto risulterebbero danneggiati, lasciando i condotti sospesi tra una campata e l’altra.

Una situazione che preoccupa anche per la funzione strategica della statale 640, arteria fondamentale per i collegamenti tra Porto Empedocle e Caltanissetta, quotidianamente attraversata da un numero considerevole di automobilisti.

Secondo l’associazione, quanto documentato sarebbe il risultato di una manutenzione insufficiente. Da qui la richiesta di un intervento straordinario per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare adeguati livelli di sicurezza.

Mareamico ha annunciato che il video verrà trasmesso formalmente all’Anas e al prefetto di Agrigento, affinché gli enti competenti possano prendere visione delle criticità e disporre le necessarie verifiche tecniche.