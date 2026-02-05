Mareamico: “Hanno di nuovo cancellato una duna a San Leone

Condividi

Nelle scorse ore, come se non bastassero i danni fatti dal ciclone Harry, qualcuno a San Leone, ha sbancato una duna, alle spalle del chiosco “Santulì”.

E non è la prima volta che succede!

Solitamente fanno queste operazioni per creare le condizioni per l’apertura di un nuovo chiosco o l’arretramento di una vecchia concessione.

Ovviamente abbiamo chiesto notizie al Demanio che ci ha confermato che nessuna richiesta di lavori è stata fatta per quei luoghi, pertanto siamo in presenza di lavori abusivi che hanno provocato un vero e proprio disastro ambientale!

Lo segnala l’Associazione Mareamico in una nota.