Mare mosso, rinviato l’evento in programma oggi: nuova data fissata per il 25 agosto

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Le condizioni meteo-marine avverse hanno costretto gli organizzatori a posticipare l’appuntamento. L’iniziativa si svolgerà martedì 25 agosto alle ore 21.

L’evento previsto per oggi è stato rinviato a causa delle condizioni del mare non favorevoli. Gli organizzatori hanno comunicato lo spostamento della manifestazione per garantire lo svolgimento in sicurezza e la migliore riuscita dell’appuntamento.

La nuova data è stata fissata per martedì 25 agosto alle ore 21, quando l’iniziativa tornerà regolarmente in programma.

La decisione si è resa necessaria a seguito del peggioramento delle condizioni marine, che non avrebbero consentito lo svolgimento dell’evento nelle modalità previste. Gli organizzatori invitano il pubblico a prendere nota della nuova data e confermano l’appuntamento per la serata del 25 agosto.