Marco Vullo: “Pubblicato avviso del Distretto Socio Sanitario D1 per disabili gravi e gravissimi; le domande entro il 21 novembre

Condividi

Visualizzazioni 46

L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo rende noto che attraverso il Distretto Socio-Sanitario D1 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico disposto dal D.R.S. n. 3705 del 21 dicembre 2023 con il quale possono essere erogati benefici in favore dei disabili gravi e gravissimi, le istanze vanno presentate entro il 21 novembre c.a.

L’Avviso su base distrettuale, comune capofila Agrigento, è riservato ai disabili gravi e gravissimi in possesso dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92 per interventi socio-assistenziale per gli aventi diritto.

I requisiti per gli aventi diritto, cioè i disabili gravi e gravissimi sono:

L’Isee per coloro che producono un Isee pari o superiore ai 25 mila euro, le prestazioni saranno ridotte del 30 %, eccetto i minorenni.

La durata delle prestazioni è subordinata al finanziamento regionale e al numero dei richiedenti.

Le istanze vanno presentate e compilate online sulla piattaforma SERVIZI SOCIALI WEB, tale piattaforma è raggiungibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “Avvisi”, oppure dal seguente link: https:/servizisocialiweb.it

L’istanza va presentata entro e non oltre le 24.00 ore del 21 novembre c.a. presso l’ufficio protocollo del Comune di Agrigento, dovrà essere corredata e sottoscritta:

A) Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità;

B) Verbale della commissione medica attestante la disabilità grave;

C) La certificazione Isee Socio-Sanitaria in corso di validità.

L’erogazione dei servizi socio-assistenziali avverrà per libera scelta, secondo una delle seguenti modalità di gestione:

Assistenza Diretta, il servizio è direttamente fornito dal comune al beneficiario che si avvale di enti “ no profit” accreditati Assistenza Indiretta, il beneficiario sceglie l’operatore socio-assistenziale con il quale stipula un contratto e anticipa tutte le spese. In seguito il beneficiario su richiesta indirizzata al Distretto Socio-Sanitario chiederà il rimborso allegando tutte le spese sostenute.

L’Assessore Marco Vullo invita gli aventi diritto e le loro famiglie a presentare le istanze perché è una forma di supporto socio-assistenziale che mette in condizione il disabile grave e gravissimo di aver ulteriore assistenza per migliorare lo stato di salute in cui versa che possono essere di grande sostegno anche per le famiglie che assistono quotidianamente il disabile.