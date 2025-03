Marcello Giavarini denuncia il giornalista Fabio Russello. Un post su fb ha leso l’immagine dell’imprenditore

Condividi

” A seguito della pubblicazione sul proprio profilo facebook da parte di Russello Fabio di un’intervista rilasciata dal Deni in cui venivano mosse accuse infondate e lesive del suo buon nome, Marcello Giavarini ha diffidato Russello Fabio alla immediata rimozione del contenuto video con richiesta di idoneo risarcimento danni per la lesione della propria immagina.

Tale richiesta veniva inoltrata per conoscenza al Consiglio dell’ordine dei Giornalisti e Pubblicisti per opportuna conoscenza.

Al momento il video risulta rimosso dal profilo Facebook di Fabio Russello ed è stato conferito all’Avv.to Gennaro Lallo di porre in essere ogni azione necessaria alla tutela del suo buon nome oltre all’equo risarcimento dei danni, che ove conseguiti verranno devoluti in beneficenza ad organi da individuare ad Agrigento”

Marcello Giavarini.