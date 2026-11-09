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Il consigliere comunale di Agrigento Marcello Fattori aderisce a Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. L’adesione è stata ufficializzata nel corso di un incontro pubblico alla presenza del coordinatore regionale e deputato alla Camera Tommaso Calderone. Marcello Fattori afferma: “E’ una scelta di identità, coerenza e appartenenza, maturata nel solco della mia storia personale e politica, iniziata a soli 14 anni nelle file della destra agrigentina. In Futuro Nazionale riconosco la possibilità di dare nuova forza ai valori in cui ho sempre creduto: la tutela della nostra identità, l’attenzione alle persone più fragili, il sostegno alle famiglie in difficoltà, ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità.

Questa adesione non cambia le ragioni per cui i cittadini mi hanno accordato la loro fiducia, ma rafforza la mia volontà di proseguire il lavoro amministrativo per Agrigento, attraverso l’ascolto, la presenza sul territorio e la ricerca di soluzioni ai problemi concreti della città. Non rinnego il mio percorso né le persone con cui l’ho condiviso, ma sento il dovere morale di rimarcare la mia appartenenza a una destra e ai suoi principi. Non considero questa scelta un punto di arrivo, ma una nuova ripartenza. È una decisione condivisa anche da un folto gruppo di uomini e donne in tutta la provincia, che va oltre un semplice passaggio politico e rappresenta la condivisione di un progetto, con Agrigento sempre in primo piano”.