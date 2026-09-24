“Manovra Ars”: intesa tra governo e maggioranza

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Schifani ha raggiunto un accordo con i capigruppo del centrodestra all’Ars sul calendario della manovra correttiva da oltre 600 milioni di euro.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha raggiunto un accordo con i capigruppo del centrodestra all’Assemblea Regionale Siciliana sul calendario della manovra correttiva da oltre 600 milioni di euro, che dovrebbe essere approvata tra l’8 e il 10 ottobre. Il testo sarà licenziato dalla commissione Bilancio entro il primo ottobre e arriverà in Aula il 5, con lavori a oltranza fino alla chiusura dell’esame. L’intesa supera le tensioni nella maggioranza, dove era stata valutata anche l’ipotesi di rinviare le risorse alla Finanziaria 2027. L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha chiarito che le somme non impegnate entro il 31 dicembre potranno essere riproposte nel bilancio successivo, senza essere automaticamente destinate al ripiano del disavanzo, alla luce dell’avanzo regionale superiore ai due miliardi. Il testo governativo vale circa 250 milioni per famiglie e imprese. A questi si aggiungono 25 milioni per la distillazione di crisi e 50 milioni per la granicoltura, mentre altri 200 milioni saranno assegnati sulla base delle proposte dei partiti. Previsto anche il nuovo Fit, Fondo Iniziative Territoriali, con almeno 50 milioni destinati a Comuni ed enti ecclesiastici. Almeno il 20% sarà assegnato attraverso un bando regionale, così da consentire l’accesso alle risorse anche agli enti privi di un deputato di riferimento. La quota restante sarà ripartita indicativamente tra il 60 e l’80% ai Comuni e per la parte residua agli enti ecclesiastici. Il governo punta inoltre a rendere il Fit uno strumento stabile, inserendolo nelle future leggi di bilancio. La manovra entra nella fase decisiva dell’esame parlamentare, con il calendario ormai definito dall’intesa raggiunta tra governo e maggioranza.