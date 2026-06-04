Manlio Messina contro Ismaele La Vardera: «Mi ha diffidato per farmi cancellare il video». Nuovo scontro politico sui social

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Nuovo capitolo dello scontro politico tra l’onorevole Manlio Messina e il deputato regionale Ismaele La Vardera. Al centro della polemica un video pubblicato nei giorni scorsi da Messina, nel quale il parlamentare aveva criticato duramente l’esponente regionale, accusandolo di concentrarsi maggiormente sugli avversari politici in vista del ballottaggio di Agrigento piuttosto che sulle questioni interne al proprio schieramento.

Nelle ultime ore, secondo quanto riferito dallo stesso Messina, sarebbe arrivata una diffida legale da parte di La Vardera con la richiesta di rimuovere i contenuti pubblicati e di interrompere quella che viene definita un’azione persecutoria nei suoi confronti.

A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Messina attraverso un nuovo video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il parlamentare ha commentato la diffida con toni particolarmente duri, sostenendo che il deputato regionale starebbe tentando di impedire la libera espressione delle critiche nei suoi confronti.

«Mi intima di cancellare tutto ciò che ho pubblicato e di non continuare la mia azione persecutoria nei suoi confronti», afferma Messina nel filmato, respingendo le accuse e rilanciando l’attacco politico contro La Vardera.

Nel corso del video, Messina utilizza espressioni fortemente polemiche nei confronti del deputato regionale, accusandolo di ricorrere agli strumenti legali per mettere a tacere il dissenso e dichiarando di non avere alcuna intenzione di arretrare rispetto alle proprie posizioni.

Al momento non risultano ulteriori repliche pubbliche da parte di La Vardera oltre alla diffida citata da Messina. La vicenda si inserisce in un clima di crescente tensione politica che nelle ultime settimane ha visto i due esponenti confrontarsi ripetutamente attraverso dichiarazioni e interventi sui social network.

Resta ora da capire se lo scontro proseguirà nelle sedi legali o se saranno diffuse ulteriori prese di posizione da parte dei protagonisti della vicenda.