Mangiacavallo rientra alla presidenza del Consorzio universitario di Agrigento

Antonino Mangiacavallo rientra alla presidenza del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento. La nomina è stata approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano. E’ definito adesso l’assetto dei vertici dei Consorzi universitari siciliani. Mangiacavallo è stato già presidente del Consorzio dal 2020 fino al marzo del 2024, quando è subentrato il funzionario regionale Giovanni Perino, nominato per garantire la continuità amministrativa dell’ente.
