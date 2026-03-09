Mandorlo in Fiore, trionfa la “Torta della Pace”: il talento del pastry chef Giovanni Mangione conquista Piazza Cavour

Condividi

Grande entusiasmo e partecipazione ieri in Piazza Cavour, dove migliaia di persone si sono ritrovate per vivere una serata all’insegna della tradizione, dello spettacolo e dell’arte dolciaria. L’evento, inserito nel clima festoso del Mandorlo in Fiore, ha richiamato visitatori provenienti da tutta la Sicilia e anche da altre regioni, trasformando la piazza in un grande palcoscenico di cultura e convivialità.

Tra esibizioni di gruppi folkloristici, musica e momenti di intrattenimento che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva, uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio la presentazione della spettacolare “Max Torta della Pace”, una creazione che ha saputo unire gusto, estetica e tradizione.

A firmare questa straordinaria opera di pasticceria è stato il noto pastry chef Giovanni Mangione, autentico protagonista della serata, che con la sua esperienza e creatività ha saputo conquistare il pubblico. Accanto a lui hanno collaborato i colleghi Gaetano Rota, la lady chef Pasqua insieme al figlio Gabriele e la lady chef Concetta Piazza, dando vita a un lavoro di squadra capace di stupire tutti i presenti.

La torta, dal peso imponente di circa 200 chilogrammi, è stata realizzata con ingredienti che richiamano i sapori più autentici della tradizione siciliana: soffice pan di Spagna alla vaniglia delicatamente bagnato all’arancia, una generosa farcitura di ricotta fresca e una decorazione raffinata con frutta candita e mandorle realizzate in pasta reale. Un vero capolavoro di gusto e maestria artigianale.

Il momento simbolico del taglio della torta, che ha dato ufficialmente il via alla degustazione, è stato affidato al sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e all’assessore Carmelo Cantone, tra gli applausi del pubblico.

L’iniziativa si è rivelata un successo straordinario: oltre 1500 persone hanno preso parte all’evento, formando una lunga e ordinata fila pur di assaggiare la creazione firmata dallo chef Mangione. Un risultato che testimonia non solo la riuscita della manifestazione, ma anche l’apprezzamento per la qualità e la passione che caratterizzano il lavoro del pastry chef.

La serata ha dimostrato ancora una volta come la pasticceria possa diventare un vero linguaggio di condivisione e cultura, capace di unire le persone attorno ai sapori della tradizione. E in questo scenario, il talento di Giovanni Mangione si conferma una delle espressioni più apprezzate dell’arte dolciaria siciliana.