Mandorlo in Fiore, dal 7 al 15 marzo. Ecco il programma

Al taglio del nastro l’edizione 2026 del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze, suoni, intrattenimento, iniziative enogastronomiche, eventi collaterali, intrattenimento e tanto altro che vedrà le strade e le piazze di Agrigento trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’unione e la fratellanza tra i popoli nel mondo, coinvolgendo cittadini e visitatori.
Tradizione, storia e folklore, elementi unici che contraddistinguono l’identità di Agrigento, si intrecceranno con cultura e innovazione e animeranno la città cavalcando il tema conduttore scelto quest’anno, ovvero “Tradizione di Pace”, quanto mai calzante e significativo a fronte della congiuntura internazionale in corso.
Il 78° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni, con una prospettiva rivolta al futuro, all’inclusione e all’integrazione.
Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.
Di seguito il programma ufficiale completo:
Sabato 7 Marzo 2026
Ore 10:00 – Ospedale Pediatrico di Agrigento
Spettacolo per i bambini del reparto
Ore 17:00 – Sfilata di bande
da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria
Domenica 8 Marzo 2026
Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini
da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria
Ore 16:00 – Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Regionali
Ore 16:30 – Torta della Pace
P.zza Cavour
Ore 17:30 – “La Sagra è Donna”
P.zza Cavour – Spettacolo musicale in onore della donna
Lunedì 9 Marzo 2026
Ore 10:00 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”
Spettacolo per le scuole
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 20:30 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” – Spettacolo
Martedì 10 Marzo 2026
Ore 10:00 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”
Spettacolo per le scuole
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 15:30 – Museo Archeologico “Griffo”
Conferenza “Scenari di Pace” – Il ruolo dei popoli e della cultura
Ore 17:30 – Itinerario del Decumano
Cerimonia Accensione Tripode dell’Amicizia – Concordia Mundi
L’armonia del mondo – Show luminoso di droni
Tempio della Concordia – Valle dei Templi
Ore 20:30 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”
Premio Claudio Criscenzo
Mercoledì 11 Marzo 2026
Ore 10:00 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”
Spettacolo per le scuole
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 20:30 – Teatro Pirandello
Serata “America Latina Folk”
Giovedì 12 Marzo 2026
Ore 10:00 – Teatro Pirandello
23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”
Spettacolo per le scuole
Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk
“La Passeggiata alla scoperta del mondo”
Percorso guidato nella Valle dei Templi con gruppi Folk e scuole
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 21:00 – Via Atenea
Petali di Moda – Mostra di costumi internazionali
Ore 22:00 – Via Atenea
Street Folk Fest – Festa in città con i gruppi folk internazionali
Venerdì 13 Marzo 2026
Ore 09:30 – Prefettura
Cerimonia di ricevimento delle rappresentanze Folk Internazionali.
Scambio dei doni
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour
Ore 17:00 – P.zza Pirandello
Saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia
Sfilata dei gruppi folk internazionali e bambini da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria
Ore 21:00 – Palacongressi
68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.
Sabato 14 Marzo 2026
Ore 10:30 – Via Sacra – Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento.
“Passeggiata della Pace e della Fraternità” 23° Festival “I Bambini del Mondo”
Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk
da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione
Ore 16:00 – Palacongressi
68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.
Ore 16:30 – Chiesa Madonna della Provvidenza. Preghiera Interreligiosa per la pace tra i popoli
Ore 21:00 – Palacongressi – 68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.
Domenica 15 Marzo 2026
Ore 09:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini e carretti siciliani
da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria
Ore 14:00 – Tempio della Concordia – Valle dei Templi
Cerimonia finale e assegnazione Tempio d’Oro 2026. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.
EVENTI COLLATERALI 78° Mandorlo in Fiore – Agrigento 2026
Concorso “Fotografa il Mandorlo”
Concorso “Vetrina in Fiore”
Concorso “Agrigento Emozioni”
A cura dell’Associazione Dante Alighieri – Comitato di Agrigento
Suoni del Mondo
Martedì 10 Marzo – Ore 17:00
Fabbriche Chiaramontane
Viaggio sonoro fra tradizione e innovazione
ART’INFIORE
Martedì 10 e Mercoledì 11 Marzo
Dalle ore 9:00 alle ore 23:00
Chiostro Palazzo Comunale. Promozione e valorizzazione dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale
Street Food Cultural Folk – Sagra 2026
Mercoledì 11 Marzo – Ore 16:30
Porta di Ponte
Cibi della tradizione
“Pacem in Terris”
Sabato 14 Marzo – Ore 17:00
Ex Chiesa San Pietro
Concerto per la Pace
Cavalieri della Valle
Domenica 15 Marzo
Carrozza e Giullari per la città
I Tammura di Girgenti
Domenica 15 Marzo
Evento culturale – “Antichi valori”
Mercatini del Mandorlo
Domenica 15 Marzo
Esposizioni artigianali in città