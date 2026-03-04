Mandorlo in Fiore, dal 7 al 15 marzo. Ecco il programma

Condividi

Al taglio del nastro l’edizione 2026 del Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo. Un vasto programma ricco di spettacoli, musiche, danze, suoni, intrattenimento, iniziative enogastronomiche, eventi collaterali, intrattenimento e tanto altro che vedrà le strade e le piazze di Agrigento trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’unione e la fratellanza tra i popoli nel mondo, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Tradizione, storia e folklore, elementi unici che contraddistinguono l’identità di Agrigento, si intrecceranno con cultura e innovazione e animeranno la città cavalcando il tema conduttore scelto quest’anno, ovvero “Tradizione di Pace”, quanto mai calzante e significativo a fronte della congiuntura internazionale in corso.

Il 78° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni, con una prospettiva rivolta al futuro, all’inclusione e all’integrazione.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78º Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Di seguito il programma ufficiale completo:

Sabato 7 Marzo 2026

Ore 10:00 – Ospedale Pediatrico di Agrigento

Spettacolo per i bambini del reparto

Ore 17:00 – Sfilata di bande

da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria

Domenica 8 Marzo 2026

Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini

da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria

Ore 16:00 – Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Regionali

Ore 16:30 – Torta della Pace

P.zza Cavour

Ore 17:30 – “La Sagra è Donna”

P.zza Cavour – Spettacolo musicale in onore della donna

Lunedì 9 Marzo 2026

Ore 10:00 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 20:30 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” – Spettacolo

Martedì 10 Marzo 2026

Ore 10:00 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 15:30 – Museo Archeologico “Griffo”

Conferenza “Scenari di Pace” – Il ruolo dei popoli e della cultura

Ore 17:30 – Itinerario del Decumano

Cerimonia Accensione Tripode dell’Amicizia – Concordia Mundi

L’armonia del mondo – Show luminoso di droni

Tempio della Concordia – Valle dei Templi

Ore 20:30 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Premio Claudio Criscenzo

Mercoledì 11 Marzo 2026

Ore 10:00 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 20:30 – Teatro Pirandello

Serata “America Latina Folk”

Giovedì 12 Marzo 2026

Ore 10:00 – Teatro Pirandello

23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 10:00 – Sfilata Gruppi Folk

“La Passeggiata alla scoperta del mondo”

Percorso guidato nella Valle dei Templi con gruppi Folk e scuole

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 16:30 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 21:00 – Via Atenea

Petali di Moda – Mostra di costumi internazionali

Ore 22:00 – Via Atenea

Street Folk Fest – Festa in città con i gruppi folk internazionali

Venerdì 13 Marzo 2026

Ore 09:30 – Prefettura

Cerimonia di ricevimento delle rappresentanze Folk Internazionali.

Scambio dei doni

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione P.zza Cavour

Ore 17:00 – P.zza Pirandello

Saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia

Sfilata dei gruppi folk internazionali e bambini da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria

Ore 21:00 – Palacongressi

68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Sabato 14 Marzo 2026

Ore 10:30 – Via Sacra – Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento.

“Passeggiata della Pace e della Fraternità” 23° Festival “I Bambini del Mondo”

Ore 11:00 – Sfilata Gruppi Folk

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour – Esibizione

Ore 16:00 – Palacongressi

68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Ore 16:30 – Chiesa Madonna della Provvidenza. Preghiera Interreligiosa per la pace tra i popoli

Ore 21:00 – Palacongressi – 68° Festival Internazionale del Folklore. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Domenica 15 Marzo 2026

Ore 09:00 – Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali, Bambini e carretti siciliani

da P.zza Pirandello al Viale della Vittoria

Ore 14:00 – Tempio della Concordia – Valle dei Templi

Cerimonia finale e assegnazione Tempio d’Oro 2026. Presentano: Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

EVENTI COLLATERALI 78° Mandorlo in Fiore – Agrigento 2026

Concorso “Fotografa il Mandorlo”

Concorso “Vetrina in Fiore”

Concorso “Agrigento Emozioni”

A cura dell’Associazione Dante Alighieri – Comitato di Agrigento

Suoni del Mondo

Martedì 10 Marzo – Ore 17:00

Fabbriche Chiaramontane

Viaggio sonoro fra tradizione e innovazione

ART’INFIORE

Martedì 10 e Mercoledì 11 Marzo

Dalle ore 9:00 alle ore 23:00

Chiostro Palazzo Comunale. Promozione e valorizzazione dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale

Street Food Cultural Folk – Sagra 2026

Mercoledì 11 Marzo – Ore 16:30

Porta di Ponte

Cibi della tradizione

“Pacem in Terris”

Sabato 14 Marzo – Ore 17:00

Ex Chiesa San Pietro

Concerto per la Pace

Cavalieri della Valle

Domenica 15 Marzo

Carrozza e Giullari per la città

I Tammura di Girgenti

Domenica 15 Marzo

Evento culturale – “Antichi valori”

Mercatini del Mandorlo

Domenica 15 Marzo

Esposizioni artigianali in città