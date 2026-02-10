Mandorlo in Fiore 2026: ad Agrigento la tradizione diventa messaggio di pace tra i popoli. Ecco il programma

Condividi

È stata presentata questa mattina alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano la 78ª edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, uno degli eventi più rappresentativi della Sicilia e simbolo di dialogo tra culture. La manifestazione si svolgerà ad Agrigento dal 7 al 15 marzo e porterà in città spettacoli, musica, folklore e tradizioni da tutto il mondo.

In un contesto storico segnato da conflitti e divisioni, il tema scelto per l’edizione 2026 è “Tradizione di Pace”, un invito a riscoprire il valore dell’incontro e della fratellanza attraverso le espressioni culturali dei popoli.

Il programma prevede un fitto calendario di appuntamenti diffusi nelle piazze e nelle vie del centro, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Spazio dunque a esibizioni folkloristiche, eventi culturali, mercatini artigianali, degustazioni di prodotti tipici, animazione per bambini, musica e danze, trasformando Agrigento in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Accanto ai gruppi locali e regionali, prenderanno parte alla manifestazione delegazioni internazionali provenienti da Armenia, Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Malesia, Malta, Macedonia del Nord, Messico, Perù, Romania, Serbia, Thailandia, Ucraina e Ungheria, a testimonianza del respiro globale dell’evento.

Il primo appuntamento è fissato per il 21 febbraio con “Aspettando la Sagra”, una serata speciale al Teatro Pirandello dedicata agli artisti e alle tradizioni popolari agrigentine. Confermate le storiche sfilate folkloristiche delle domeniche 8 e 15 marzo, mentre l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, tornerà l’evento tematico “La Sagra è Donna”.

Uno dei momenti più attesi sarà martedì 10 marzo con la suggestiva accensione del Tripode dell’Amicizia davanti al Tempio della Concordia, rito simbolo di pace universale. A rendere ancora più spettacolare la serata sarà “Concordia Mundi”, un emozionante show di droni che illuminerà il cielo della Valle dei Templi, segnando anche l’apertura ufficiale del 68° Festival Internazionale del Folklore.

Grande attesa anche per lo Street Folk Fest, in programma giovedì 12 marzo in via Atenea, dove i gruppi internazionali daranno vita a performance itineranti accompagnate da un DJ set, in un’atmosfera di festa molto amata soprattutto dal pubblico giovane. Tornano inoltre lo spettacolo a tema latinoamericano dell’11 marzo al Teatro Pirandello e le esibizioni al Palacongressi del 13 e 14 marzo.

Tra gli eventi più emozionanti, la Fiaccolata dell’Amicizia del 13 marzo, con la sfilata notturna nel centro storico di tutti i performer. Riconfermata anche “Mandorlo in Tavola”, iniziativa gastronomica che vedrà i ristoratori locali proporre menù dedicati alla mandorla, ingrediente simbolo del territorio. Non mancherà infine l’elezione di Miss Primavera, scelta da una giuria popolare.

Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore al Turismo Carmelo Cantone sottolineano come Agrigento si prepari a vivere “una settimana di grande festa, espressione dell’identità e dell’accoglienza di un popolo”. Le date, annunciate con largo anticipo, permetteranno agli operatori turistici di organizzare al meglio l’offerta per i visitatori.

L’invito è dunque aperto: dal 7 al 15 marzo Agrigento accoglierà il mondo, celebrando ancora una volta la pace, la cultura e la bellezza dell’incontro tra i popoli.