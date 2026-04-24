“Mandanti esterni Via D’Amelio”: la Cassazione impone prosecuzione indagini

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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale nisseno, Graziella Luparello, che ha imposto nuove indagini sui mandanti esterni della strage di Via D’Amelio contro Borsellino, disponendo quindi la prosecuzione dell’inchiesta. Il giudice Luparello aveva già respinto la richiesta di archiviazione, indicando ulteriori approfondimenti anche sulla cosiddetta “pista nera”, ritenuta non escludibile. La Procura ha contestato l’atto come abnorme, sostenendo che alcuni filoni d’indagine fossero già stati esaminati senza esiti. Ciò è stato respinto dalla Cassazione, che ha ritenuto legittimo l’operato della Luparello. L’inchiesta a carico di ignoti, avviata nel 2017, proseguirà per accertare eventuali responsabilità esterne a Cosa Nostra nella fase ideativa ed esecutiva della strage.