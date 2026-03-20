“Mandamento Porta Nuova”: condanne e assoluzioni

A conclusione del giudizio abbreviato, il Tribunale di Palermo ha emesso sentenza nell’ambito di un’inchiesta antimafia ruotante intorno al mandamento di Porta Nuova. Il giudice per le udienze preliminari, Emanuele Bincivinni, ha inflitto a Francesco Paolo Putano 14 anni e 9 mesi. Poi a Giovanni Castello, ritenuto capo del mandamento, 12 anni. Poi 11 anni e 2 mesi ciascuno per Francesco (Francolino) Spadaro e per Giuseppe Di Maio, presunto vice di Castello. Sul fronte delle estorsioni: 5 anni a Pietro Di Blasi, Giuseppe La Barbera e Francesco Paolo Luisi. Poi 4 anni a Fortunato Bonura e 2 anni e 2 mesi ad Agostino Lupo, che avrebbe reso a disposizione la sua officina per incontri e bonifiche di veicoli. Assolti invece Francesco Battaglia, Rosario Mandalà, Antonino Seranella e Vito Sacco.
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