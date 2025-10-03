Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: condannato agrigentino

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, a conclusione del giudizio abbreviato ha condannato a 4 anni di reclusione un uomo di 34 anni di Agrigento, già ristretto ai domiciliari, per maltrattamenti in famiglia, anche in presenza dei figli minorenni, e violenza sessuale a danno della compagna. Tale condotta si sarebbe protratta per oltre due anni. Lei sarebbe stata più volte insultata, picchiata e minacciata di morte. Alla donna e ai suoi figli, parte civile tramite l’avvocato Alfonso Tuttolomondo, è stato riconosciuto il risarcimento dei danni.
