Maltrattamenti in famiglia a Palma di Montechiaro: arrestato

A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un uomo di 26 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere proposta dalla Procura di Agrigento e condivisa dal Tribunale. Gli si contestano le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, danneggiamento e furto, il tutto a danno di familiari, e per fini vessatori e intimidatori. E’ assistito dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra, ed è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.
Notizie correlate
-
Agrigento: proseguono le attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunaleCondividi Visualizzazioni 157 Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde Pubblico e...
-
Coltellate a un 21enne, è graveCondividi Visualizzazioni 187 Un 21enne di origine albanese, residente a Maletto, è arrivato nella notte all’ospedale...
-
“Nell’Isola che non c’è. Guida ai borghi fantasma di Sicilia”. Ecco il nuovo libro di Beniamino Biondi domani nel giardino di “A casa di Mammi”Condividi Visualizzazioni 244 Sarà presentato venerdì 5 settembre alle ore 18:30 presso il giardino di “A...