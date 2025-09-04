Maltrattamenti in famiglia a Palma di Montechiaro: arrestato

Condividi

A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato un uomo di 26 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere proposta dalla Procura di Agrigento e condivisa dal Tribunale. Gli si contestano le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, danneggiamento e furto, il tutto a danno di familiari, e per fini vessatori e intimidatori. E’ assistito dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra, ed è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.