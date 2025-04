Maltrattamenti e violenza sessuale: giudizio immediato per un favarese

Condividi

La Procura di Agrigento ha disposto il giudizio immediato, scavalcando il filtro dell’udienza preliminare, a carico di un uomo di 34 anni di Favara, già ristretto ai domiciliari per maltrattamenti e violenza sessuale a danno dell’ex compagna. Lo scorso 10 dicembre, lui avrebbe tentato un approccio sessuale con costrizione, e per oltre 2 anni, dal 2020 in poi, anche in presenza dei figli minori, l’avrebbe insultata, minacciata e picchiata, lanciandole addosso in due occasioni della candeggina. Prima udienza il 22 maggio. Lo assiste l’avvocato Davide Casà.