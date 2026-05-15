Maltrattamenti e abusi sulla moglie: 33enne rinviato a giudizio

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Dovrà comparire davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento il trentatreenne di Naro accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. Il giudice per l’udienza preliminare, Emanuela Caturano, ha disposto il rinvio a giudizio fissando l’inizio del processo per il prossimo 17 giugno.

L’uomo è accusato di avere sottoposto la coniuge a continue violenze fisiche e psicologiche protrattesi per anni, dal 2014 fino al 2025, spesso anche alla presenza dei tre figli minorenni della coppia.

Secondo l’accusa, il 33enne – che avrebbe problemi legati al gioco d’azzardo – avrebbe aggredito più volte la donna con schiaffi e pugni. Tra gli episodi contestati ce n’è uno particolarmente grave: la vittima sarebbe stata colpita mentre era in gravidanza e, il giorno successivo, avrebbe dovuto fare ricorso alle cure dei medici fino al parto anticipato.

Gli atti d’indagine riportano anche un’altra presunta aggressione avvenuta in una zona isolata, dove la donna sarebbe stata portata con la forza dal marito prima di riuscire a fuggire e chiedere aiuto a un automobilista di passaggio.

All’imputato viene contestata inoltre la violenza sessuale aggravata. Secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe costretto la moglie a subire rapporti sessuali contro la propria volontà.

In una prima fase delle indagini l’uomo si sarebbe anche reso irreperibile. Ora sarà il processo a chiarire le responsabilità dell’imputato.