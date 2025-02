Maltrattamenti, arrestato recidivo a Raffadali

Condividi

I Carabinieri di Raffadali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato un uomo di 28 anni evaso dai domiciliari per recarsi a casa della suocera dove si è trasferita l’ex compagna, vittima di maltrattamenti. E per tale contestazione di reato lui è stato ristretto ai domiciliari, adesso violati. I due hanno litigato, e tempestivo e risolutivo è stato l’intervento dei Carabinieri. Dunque: l’aggravamento della misura cautelare proposta dalla Procura e condivisa dal Tribunale.