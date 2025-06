Maltrattamenti anziani: tre arresti

Condividi

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Caltanissetta, hanno arrestato tre persone: una in carcere e le altre due ai domiciliari. Le indagini ruotano intorno alla gestione di una casa di riposo per anziani. E si procede per maltrattamenti, sequestro di persona ed esercizio abusivo della professione. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali e videoriprese, che hanno testimoniato numerosi casi di maltrattamenti, vessazioni e costrizioni. La struttura è stata sequestrata e posta in amministrazione giudiziaria.