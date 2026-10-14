Maltrattamenti all’ex moglie e intrusioni in casa: la Procura chiede 2 anni e 4 mesi per un commerciante

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Agrigento, presunti soprusi per quasi un anno: contestati pedinamenti, insulti, videochiamate offensive e un ingresso nell’abitazione dell’ex coniuge. Sentenza attesa il 4 novembre.

Due anni e quattro mesi di reclusione: è la condanna chiesta dalla Procura di Agrigento per un commerciante di 51 anni, imputato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio ai danni dell’ex moglie.

L’inchiesta è partita dalla denuncia della donna che, esasperata da quelli che ha descritto come ripetuti soprusi, si è rivolta alla polizia. Gli episodi contestati si sarebbero verificati tra giugno 2024 e aprile 2025, periodo durante il quale, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe sottoposto l’ex coniuge a comportamenti tali da provocarle ansia e sofferenza.

Tra gli episodi ricostruiti dal pubblico ministero figura un presunto tentativo di aggressione fisica, avvenuto nell’estate del 2024 anche in presenza dei figli. All’uomo vengono inoltre contestati pedinamenti per le strade della città, insulti rivolti alla donna persino sul posto di lavoro e una serie di messaggi e videochiamate dai contenuti offensivi.

In un’altra occasione, sempre secondo l’impostazione accusatoria, il 51enne sarebbe entrato nell’abitazione dell’ex moglie senza averne il consenso, rovistando nei cassetti. Da qui anche la contestazione del reato di violazione di domicilio. Le presunte offese sarebbero proseguite anche sui social network, attraverso commenti pubblicati su TikTok.

Di diverso avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Cusumano, che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, contestando la sussistenza dei presupposti per i reati contestati.

La parola passa ora al giudice Nicoletta Sciarratta, che il prossimo 4 novembre dovrà pronunciarsi sulla vicenda e stabilire se le accuse siano fondate.