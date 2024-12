Maltrattamenti alla moglie: condannato chef agrigentino

Condividi

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha inflitto 4 anni di carcere ad uno chef agrigentino, imputato di maltrattamenti aggravati a danno della moglie, che sarebbe stata insultata, vessata, minacciata e picchiata per quasi 20 anni di convivenza, anche durante il fidanzamento. E ciò a causa dell’ossessiva gelosia di lui e della sua errata convinzione che lei lo tradisse. La donna nel 2019 si è allontanata da casa dimorando in un’altra abitazione. Lei, parte civile, è assistita dall’avvocato Annalisa Russello. L’imputato la risarcirà. Anticipo di 5.000 euro. Il resto sarà quantificato in sede civile.