Maltrattamenti a un bimbo di sei anni: la Procura generale chiede la conferma delle condanne alle due insegnanti

La Procura generale di Palermo ha chiesto alla Corte d’appello di confermare integralmente la sentenza di condanna inflitta in primo grado a due insegnanti agrigentine accusate di maltrattamenti nei confronti di un alunno di sei anni, affetto da disturbi dell’emotività. Il procedimento è in corso davanti alla quarta sezione penale della Corte d’appello, presieduta dal giudice Vittorio Anania.

Le due insegnanti – una di ruolo e una di sostegno – erano state condannate dal tribunale di Agrigento a quattro anni e un mese di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Disposto anche il pagamento di 20 mila euro a favore del bambino, costituitosi parte civile tramite l’avvocato Salvatore Cusumano. Una decisione pesante, contro cui i difensori delle docenti hanno presentato ricorso. La sentenza del secondo grado è attesa giovedì, al termine delle arringhe difensive.

La vicenda risale al 2020, quando la madre del bambino notò dei lividi sul figlio e decise di rivolgersi ai carabinieri. Da lì scattò l’indagine che portò all’installazione di telecamere nell’aula della scuola agrigentina in cui il piccolo frequentava la prima elementare.

Le immagini, registrate nell’arco di circa due settimane, mostrarono una sequenza di episodi giudicati dagli inquirenti come veri e propri maltrattamenti: schiaffi, sberle, un calcio, e persino il trascinamento del bambino dopo che si era rifugiato sotto il banco. In totale, più di otto episodi sono stati contestati alle due insegnanti.

Durissime le motivazioni con cui il gup di Agrigento, Giuseppa Zampino, aveva motivato la condanna. Secondo il giudice, è emersa “la totale incompetenza e impreparazione” dell’insegnante di sostegno, figura chiamata a gestire le particolarità emotive del bambino. Una carenza che avrebbe finito per “legittimare” l’intervento dell’altra docente, la quale avrebbe adottato metodi “ben lontani” da quelli richiesti da un caso così delicato.

Un comportamento che, secondo il giudice, non fu episodico ma abituale, con atteggiamenti “vessatori reiterati nel tempo”.

Dopo la richiesta della Procura generale di confermare le condanne, la parola passerà alla difesa. Poi, la Corte si ritirerà per emettere il verdetto.

Giovedì si conoscerà se la sentenza di primo grado verrà confermata o se per le due insegnanti si aprirà un nuovo capitolo giudiziario.