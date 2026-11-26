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Un clima di paura e sofferenza che sarebbe andato avanti per diversi mesi, tra aggressioni fisiche, insulti e continue vessazioni. Vittima una donna di circa quarant’anni, costretta a subire le condotte violente del figlio ventenne.

La donna, dopo aver sopportato a lungo soprusi e angherie, ha trovato il coraggio di rompere il silenzio e rivolgersi alle forze dell’ordine, denunciando il proprio figlio.

Il giovane, residente a Racalmuto, è stato deferito e risulta adesso indagato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Sulla vicenda è stato attivato anche il Codice Rosso, il protocollo previsto per garantire una tutela tempestiva alle vittime di violenza domestica.

Saranno adesso gli accertamenti investigativi a fare piena luce sulla vicenda e sulle presunte condotte contestate al ventenne.