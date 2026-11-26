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Dopo un lungo periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, torna il maltempo nell’Agrigentino. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, in vigore per l’intera giornata di venerdì 27 novembre.

L’avviso riguarda gran parte della Sicilia, compresa la provincia di Agrigento, con esclusione dei settori sud-orientali e di alcune aree orientali dell’Isola.

Le prime precipitazioni sono previste già durante la notte, con un progressivo interessamento del territorio agrigentino soprattutto nelle ore mattutine. Piogge potrebbero verificarsi anche nel pomeriggio, sebbene con una probabilità e un’intensità inferiori.

Secondo il bollettino regionale, sono attese precipitazioni sparse, localmente anche sotto forma di rovesci e temporali, sui settori centro-occidentali e settentrionali della Sicilia. Gli accumuli previsti saranno generalmente deboli, con possibili fenomeni localmente moderati.

Insieme al ritorno delle piogge è previsto anche un generale calo delle temperature minime. L’attenzione resta rivolta ai possibili disagi legati alle precipitazioni, con l’invito alla prudenza negli spostamenti e nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.