Maltempo in Sicilia, la Protezione civile alza la guardia: piogge intense e temporali, disagi e allagamenti. E’ Allerta Gialla fino a domani notte

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La Sicilia è nella morsa del maltempo. Piogge intense, rovesci e temporali stanno interessando in queste ore diverse aree dell’Isola, provocando allagamenti, difficoltà alla circolazione e disagi soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle precipitazioni.

La Protezione civile regionale ha diramato per oggi, 19 settembre, un nuovo avviso di rischio idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domenica 20 settembre. Il quadro di allerta varia a seconda delle zone: sono previste anche situazioni di elevata criticità, mentre in altre aree è stata indicata l’allerta gialla o arancione per il rischio legato ai temporali.

L’avviso richiama in particolare il rischio di allagamenti, frane ed esondazioni, soprattutto nei bacini minori e nelle aree urbanizzate. La Protezione civile sottolinea inoltre come, in presenza di temporali, le condizioni possano peggiorare rapidamente proprio per la natura improvvisa e localizzata dei fenomeni.

Ad Agrigento e in diversi centri della provincia la pioggia ha già provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Strade trasformate in fiumi, carreggiate allagate e difficoltà per automobilisti e pedoni stanno accompagnando questa nuova fase di maltempo.

La situazione resta dunque sotto osservazione. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche impone particolare prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree dove la rete stradale è maggiormente esposta agli allagamenti.

La Protezione civile invita i Comuni e le strutture operative ad attivare le procedure previste dai rispettivi piani di emergenza e la popolazione a prestare la massima attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo.