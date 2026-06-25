Maltempo in Sicilia, allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per l’intera giornata di oggi, giovedì 26 giugno, fino alla mezzanotte.
Secondo le previsioni meteorologiche, nel corso del pomeriggio e della serata potrebbero svilupparsi temporali anche di forte intensità su diverse aree dell’Isola. I fenomeni, tipici dell’instabilità estiva, potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica, raffiche di vento e locali grandinate.
L’allerta riguarda l’intero territorio siciliano e segnala la possibilità di criticità di natura idrogeologica dovute a precipitazioni localmente abbondanti. Non si escludono allagamenti temporanei, disagi alla circolazione e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori nelle zone interessate dai temporali più intensi.