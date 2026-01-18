Condividi

Maltempo in arrivo sull’Agrigentino: piogge intense, venti forti e mareggiate fino a metà settimana

Un deciso peggioramento delle condizioni meteo interesserà tutta la Sicilia, e in particolare l’Agrigentino, tra lunedì e mercoledì. La causa è la risalita dal Nord Africa di una profonda circolazione ciclonica che porterà piogge diffuse, venti molto forti e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Ad Agrigento la giornata di lunedì vedrà un graduale aumento della nuvolosità con le prime precipitazioni, preludio a una fase di maltempo più intenso. Martedì è atteso il peggioramento più marcato, con piogge estese e insistenti che potranno assumere anche carattere di nubifragio, aumentando il rischio di disagi e allagamenti.

Nella giornata di mercoledì le condizioni tenderanno lentamente a migliorare, anche se non mancheranno rovesci residui a carattere isolato. Da giovedì è previsto un ritorno a tempo più stabile e soleggiato, ma il miglioramento potrebbe essere solo temporaneo: nel corso del weekend, infatti, non si esclude una nuova fase instabile con il ritorno di qualche pioggia.

Le temperature subiranno un lieve calo, con valori massimi compresi tra i 12 e i 14 gradi. Particolare attenzione dovrà essere posta alla ventilazione, che soffierà forte dai quadranti orientali fino a mercoledì, causando intense mareggiate lungo tutta la fascia costiera.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più esposte al rischio idrogeologico, e di seguire eventuali aggiornamenti e comunicazioni della Protezione Civile.