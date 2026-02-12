Maltempo, il livello del fiume Akragas oltre la soglia di guardia. Le disposizioni del sindaco Miccichè

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che, nelle ultime ore, il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale.

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dagli uffici comunali competenti. Al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione delle condizioni meteo richiede la massima prudenza e collaborazione da parte di tutti.

Si invita pertanto la cittadinanza a:

* evitare di sostare o transitare nelle aree prossime agli argini del fiume;

* non utilizzare sottopassi o strade che dovessero risultare allagate;

* limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

* mettere in sicurezza veicoli e beni collocati in zone a rischio;
* seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune.

Eventuali aggiornamenti o disposizioni urgenti saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali.

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, si rinnova un sentito ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività di monitoraggio e prevenzione.

