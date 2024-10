Maltempo e danni agricoli a Licata: contributi del 100%

Condividi

Dopo l’esondazione del fiume Salso e i danni alle coltivazioni agricole a Licata gli scorsi 19 e 20 ottobre, l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, si è recato in città. Prima alcuni sopralluoghi, e poi l’incontro con gli agricoltori al Comune in presenza dell’Amministrazione comunale. Barbagallo ha esposto i dettagli sulle procedure di risarcimento: saranno acquisite le segnalazioni dei danni da parte delle imprese, sarà delimitata l’area di intervento, sarà pubblicato un bando per le aziende che hanno subito danni, le imprese presenteranno una perizia redatta da un tecnico per la descrizione e la quantificazione del danno da risarcire con fondi europei del Piano di sviluppo rurale. E l’assessore Barbagallo commenta: “Il governo Schifani è al fianco delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali con fatti concreti. Lavoriamo anche per un primo intervento di aiuto immediato inviando mezzi e uomini dell’Esa, dei Consorzi di bonifica e dello Sviluppo rurale. Il nostro obiettivo è sostenere gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo con un contributo pari al 100 per cento”.