Maltempo, annullata la visita di Damiano a Lampedusa e Linosa

Condividi

Visualizzazioni 74

A causa del maltempo, e del conseguente stop ai traghetti in partenza da Porto Empedocle, è stata annullata l’annunciata visita pastorale dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, a Lampedusa e Linosa, dove avrebbe trascorso il Natale. Dunque, domani martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, monsignor Damiano celebrerà la veglia e la messa alle ore 23 nella Cattedrale. Domani pomeriggio, dalle 16 e 19, incontrerà i fedeli per gli auguri natalizi nel palazzo vescovile, in via Duomo.