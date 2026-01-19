Maltempo, allerta arancione su Agrigento: vento oltre i 100 km/h, mareggiate e temporali

Condividi

Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Sicilia e in particolare la provincia di Agrigento, dove la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione a partire da queste ore e fino alla mezzanotte di domani. Si tratta di un vero e proprio preallarme, annunciato già da oltre 48 ore, che impone massima attenzione e prudenza.

Le previsioni parlano chiaro: venti di burrasca forte fino a tempesta, con raffiche che possono superare i 100 km/h, mare grosso nel Canale di Sicilia e mari molto agitati negli altri bacini, accompagnati da forti mareggiate lungo le coste esposte. Sul fronte delle precipitazioni sono attese piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati ma localmente elevati.

Ad Agrigento la situazione è già sotto osservazione: il vento, nelle ultime ore ha provocato i primi crolli e danni soprattutto nel centro urbano. Per far fronte all’emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc), contattabile al numero 0922/590520, coordinando gli interventi di monitoraggio e pronto intervento.

È inoltre attivo e consultabile online il collegamento alle stazioni meteo del Libero Consorzio comunale di Agrigento, che consente ai cittadini di seguire in tempo reale l’evoluzione di pioggia, vento, umidità e temperature. Le sette stazioni operative sono dislocate nei comuni di Agrigento, Canicattì, Casteltermini, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Licata e Bivona

Il servizio rientra nel nuovo sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico, attivo da dicembre e realizzato con fondi regionali, pensato per migliorare la prevenzione e la gestione delle emergenze.

Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti non necessari, evitare zone esposte al vento, alberi, impalcature e litorali, e di seguire esclusivamente i canali ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni. L’ondata di maltempo, secondo le previsioni, proseguirà anche nella giornata di domani, prima di una graduale attenuazione.

La situazione resta in continua evoluzione. Prudenza e attenzione restano fondamentali.