Maltempo, Agrigento, dal pomeriggio previsto vento anche oltre i 100 kmh. Il sindaco Miccichè: “Restate a casa”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che, nella prospettiva delle avverse condizioni meteorologiche già previste per oggi e domani, è atteso dal pomeriggio di oggi un forte aumento di intensità del vento, che potrebbe addirittura superare i 100 kmh.

In queste ore il personale della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale, a cui si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro attento e senza sosta, è impegnato nel monitorare e mettere in sicurezza vari punti della città, dal centro alla periferia.

Sono stati registrati alcuni danni e cadute di calcinacci nella zona del centro storico. Per tale motivo, si raccomanda ai residenti della zona di prestare la massima attenzione.

Si invita pertanto la cittadinanza a restare prudentemente a casa e di uscire solo ed esclusivamente in caso di urgente necessità, ed a mantenersi lontani da alberi, cartelloni pubblicitari e zone che possano mettere a rischio la propria incolumità.