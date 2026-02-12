Maltempo a San Leone: allagamenti e danni a causa del ciclone del 12 Febbraio (video)

Condividi

San Leone, 12 febbraio – Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito la provincia di Agrigento, provocando ingenti danni nella zona costiera di San Leone. Le forti piogge e il vento intenso hanno allagato strade e spiagge, creando situazioni di pericolo per i residenti e i turisti.

La situazione è stata aggravata dal fiume Akragas, che sta straripando a causa delle abbondanti precipitazioni. Le autorità locali hanno già registrato numerose segnalazioni di strade impraticabili e danni alle infrastrutture.

Il sindaco di Miccichè, in un comunicato, ha consigliato alla popolazione di rimanere in casa e di evitare le zone a rischio. “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Chiediamo a tutti di attenersi a queste indicazioni per evitare il peggio”, ha dichiarato.

Le squadre di emergenza sono già attive nel tentativo di ripristinare la situazione, monitorando costantemente le condizioni meteorologiche. Per eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di aiuto, i cittadini possono contattare il numero dei vigili del fuoco locale.

Le autorità invitano tutti a prestare massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni.