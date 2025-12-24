Maltempo a Licata, tromba marina e vento causano danni: gazebo scaraventato contro una scuola

Condividi

Una giornata di forte maltempo ha colpito la città di Licata, provocando ingenti danni a strutture pubbliche e private. Dopo l’avvistamento di una tromba marina al largo del porto, sulla città si sono abbattuti per ore pioggia intensa e soprattutto raffiche di vento molto violente.

Tra gli episodi più gravi, una tensostruttura di grandi dimensioni, presumibilmente appartenente a una struttura alberghiera, è stata completamente divelta dal vento e sollevata in aria, per poi finire contro l’edificio della scuola materna “Olimpia”. Il grande gazebo ha causato diversi danni alla struttura scolastica, interessando anche il tetto.

Fortunatamente, la scuola era chiusa in vista delle vacanze natalizie, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi per l’incolumità di bambini e personale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, supportati da un’autoscala, insieme alla squadra del distaccamento di Licata. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per l’intera giornata, al fine di rimuovere i detriti e prevenire ulteriori rischi.

L’episodio riaccende l’attenzione sui danni causati dai fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti, e sulla necessità di verifiche e misure di sicurezza adeguate per le strutture esposte alle intemperie.