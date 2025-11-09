Maltempo a Licata, fiumi esondati, strade allagate e disagi per i cittadini

Condividi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la città di Licata e gran parte della provincia di Agrigento, causando allagamenti, danni e notevoli disagi alla popolazione. Le forti piogge che si sono abbattute sulla zona dalla notte scorsa hanno provocato l’esondazione del Fiume Salso, che ha invaso diverse aree urbane e rurali, rendendo difficili i collegamenti e costringendo numerose famiglie a lasciare le proprie abitazioni per precauzione.

Le immagini provenienti dal centro cittadino e dalle periferie mostrano strade trasformate in fiumi di fango e detriti, auto sommerse e locali invasi dall’acqua. In alcune zone, l’acqua ha superato i trenta centimetri di altezza, impedendo la normale circolazione e isolando temporaneamente alcuni quartieri.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è stato attivato dal sindaco di Licata per coordinare gli interventi di soccorso. Sul posto sono al lavoro le squadre della Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco e i volontari locali, impegnati nel prosciugamento delle strade, nell’assistenza agli sfollati e nella messa in sicurezza delle aree più colpite.

La Protezione Civile regionale ha confermato che la situazione rimane “critica” e sotto costante monitoraggio. Le precipitazioni intense hanno infatti messo a dura prova i sistemi di drenaggio, già congestionati dopo le piogge dei giorni scorsi.

Numerose abitazioni nelle zone di Mollarella, Fondachello e nei pressi del Fiume Salso risultano allagate o inaccessibili. Le scuole del territorio potrebbero restare chiuse in via precauzionale nelle prossime ore, mentre diversi esercizi commerciali hanno subito danni ingenti a causa dell’acqua e del fango.

Le forze dell’ordine raccomandano di evitare spostamenti non necessari, soprattutto lungo le arterie secondarie e nei pressi dei corsi d’acqua. Il traffico sulla SS115 ha subito rallentamenti, mentre alcune strade interne risultano ancora chiuse al transito.