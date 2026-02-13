Maltempo a Camastra: crolla una casa in centro e un albero travolge un’auto, nessun ferito

Condividi

Visualizzazioni 237

Paura nel cuore di Camastra, dove il maltempo che da ore sta flagellando il territorio ha provocato due episodi nel giro di pochissimo tempo, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Il primo si è verificato in Corso Vittorio Veneto, in pieno centro cittadino. Una palazzina disabitata da anni ha improvvisamente ceduto, collassando su se stessa e riversando in strada macerie e frammenti di intonaco. La struttura, già in evidente stato di degrado, non ha retto alla forza delle raffiche che stanno interessando l’intera zona. Solo per una coincidenza favorevole, al momento del crollo non si trovavano né passanti né automobili in transito.

Pochi minuti dopo, un secondo intervento si è reso necessario in Via Papa Giovanni Paolo II, dove un albero di grandi dimensioni è stato sradicato dal vento. Il tronco è finito su una Fiat Seicento parcheggiata lungo la carreggiata, provocando ingenti danni al veicolo. Anche in questo caso non si registrano feriti.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi. I volontari della Protezione Civile di Camastra hanno provveduto a isolare le aree interessate e a garantire la sicurezza della viabilità, mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì sono intervenuti per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.

Le operazioni sono ancora in corso e si invita la cittadinanza alla massima prudenza, considerato il persistere delle condizioni meteo avverse.