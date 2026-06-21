Malore in mare a Lido Rossello: muore un 50enne nonostante i soccorsi

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Tragedia nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Lido Rossello, nel territorio di Realmonte. Un uomo di 50 anni, residente a Canicattì, ha accusato un grave malore mentre si trovava in acqua insieme alla moglie e al figlio.

Immediato l’intervento di alcune persone presenti sul posto. Un poliziotto libero dal servizio, un medico e due soccorritori che stavano trascorrendo la giornata al mare con le rispettive famiglie hanno prestato le prime cure, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Per circa venti minuti i soccorritori hanno tentato di mantenere in vita l’uomo, in attesa dell’arrivo del personale del 118. Sul luogo dell’emergenza è stato fatto intervenire anche un elisoccorso, atterrato in un’area adiacente a uno stabilimento balneare della zona.

Il cinquantenne è stato quindi caricato a bordo di un’ambulanza e trasferito verso l’ospedale di Agrigento. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione e la rapidità dei soccorsi, l’uomo è deceduto durante il tragitto verso il pronto soccorso.