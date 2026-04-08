Malore fatale in supermercato: 65enne muore davanti ai clienti

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Tragedia in un punto vendita di Realmonte, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava tra gli scaffali.

Secondo le prime ricostruzioni, il 65enne si sarebbe accasciato a terra all’improvviso sotto gli occhi degli altri clienti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo.

Nonostante gli sforzi del personale medico, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo.

Nel supermercato si sono vissuti momenti di forte tensione e preoccupazione tra i presenti. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Al momento, tra le ipotesi più probabili, c’è quella di un infarto miocardico, ma saranno eventuali ulteriori verifiche a stabilire le cause precise della morte.