Malore fatale in aula: muore insegnante durante la lezione davanti agli studenti

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Una tragedia ha colpito un istituto scolastico di Palermo, dove una docente di 59 anni ha perso la vita mentre stava svolgendo la sua lezione. L’improvviso malore si è verificato sotto gli occhi degli studenti, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.

I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente per prestarle soccorso, iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. Poco dopo è giunto sul posto il personale del 118, che ha proseguito con i tentativi di rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. La salma della docente è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure previste.

L’episodio ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica, segnata da una perdita improvvisa avvenuta in un momento di normale attività didattica.