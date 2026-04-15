Malore fatale in aula: muore insegnante durante la lezione davanti agli studenti

Una tragedia ha colpito un istituto scolastico di Palermo, dove una docente di 59 anni ha perso la vita mentre stava svolgendo la sua lezione. L’improvviso malore si è verificato sotto gli occhi degli studenti, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.
I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente per prestarle soccorso, iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. Poco dopo è giunto sul posto il personale del 118, che ha proseguito con i tentativi di rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.
Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. La salma della docente è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure previste.
L’episodio ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica, segnata da una perdita improvvisa avvenuta in un momento di normale attività didattica.