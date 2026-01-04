Malore dopo un aperitivo, cinquantenne ricoverato in rianimazione: sospetto caso di botulismo

Condividi

Un uomo di circa cinquant’anni, residente a Canicattì, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio per un sospetto caso di botulismo, una rara ma potenzialmente letale intossicazione causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male dopo aver consumato un aperitivo in compagnia di amici in un locale di Canicattì. Altre quattro persone presenti allo stesso incontro avrebbero accusato sintomi simili, seppur in forma più lieve, tanto da non destare particolare preoccupazione dal punto di vista clinico.

L’Asp di Agrigento ha immediatamente attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi, avviando gli accertamenti necessari per ricostruire la catena degli eventi e individuare l’eventuale origine dell’intossicazione. Sono in corso verifiche sugli alimenti consumati e sulle modalità di preparazione e conservazione.

Sulla vicenda indagano anche i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e collaborando con le autorità sanitarie per fare piena luce sull’accaduto.

Le condizioni del cinquantenne restano monitorate costantemente dai sanitari, mentre si attendono gli esiti degli esami per confermare o escludere definitivamente l’ipotesi di botulismo.