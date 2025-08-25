“Mafia Villaseta e Porto Empedocle”: Riesame conferma quattro carcerazioni

Condividi

Nell’ambito dell’inchiesta ruotante intorno alle famiglie mafiose di Agrigento Villaseta e di Porto Empedocle, il Tribunale del Riesame, su ricorso della difesa, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Cristian Terrana, 32 anni, di Agrigento, Agostino Marrali, 29 anni, di Porto Empedocle, e Stefano Fragapane, 33 anni, di Agrigento. Per Terrana e Marrali il Riesame ha annullato alcune contestazioni relative all’acquisto e alla cessione di una partita di cocaina e a due episodi di danneggiamento a seguito di incendio. Confermata altresì la custodia cautelare in carcere per James Burgio, 32 anni, di Porto Empedocle, ritenuto al vertice di una presunta consorteria mafiosa trafficante droga nell’Agrigentino, con l’aggravante di aver agevolato e garantito gli interessi del suocero Antonio Massimino. I giudici hanno annullato tre contestazioni relative ad una tentata estorsione e a due danneggiamenti a seguito di incendio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)