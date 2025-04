“Mafia”: sequestro beni da 1.300.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 191

Beni per 1 milione e 300 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania a Giuseppe Scarvaglieri e a Salvatore Calcagno, ritenuti elementi di spicco del clan Scalisi, articolazione territoriale di Adrano della cosca mafiosa dei Laudani. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura distrettuale. I sigilli sono stati posti a sei fabbricati, un terreno, tre auto, un motociclo, una impresa individuale per il trasporto merci su strada di Adrano e rapporti finanziari. Il sequestro segue le indagini delle Fiamme Gialle nell’ambito dell’inchiesta ‘Follow the Money’, che già nel 2021 sono sfociate in una prima aggressione patrimoniale nei confronti degli esponenti del clan Scalisi, con il sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore di circa 75 milioni di euro.