Mafia, ribaltata la condanna: assolto l’ex sindaco di San Biagio Platani Santino Sabella

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La Corte di Appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado e assolve Santino Sabella, ex sindaco di San Biagio Platani, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Una decisione che cancella la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Agrigento.

Sabella era finito in manette il 22 gennaio 2018 nell’ambito della maxi operazione antimafia “Montagna”, condotta dai carabinieri contro le cosche operanti nell’Agrigentino. L’inchiesta aveva portato all’arresto di una cinquantina di persone, tra boss e presunti affiliati al mandamento mafioso guidato da Francesco Fragapane, di Santa Elisabetta.

All’allora primo cittadino veniva contestato un presunto accordo elettorale con Giuseppe Nugara, boss di San Biagio Platani, condannato definitivamente. Secondo l’accusa, Sabella avrebbe ottenuto il sostegno elettorale in cambio di favori al clan nella gestione di alcuni appalti comunali.

Una vicenda giudiziaria che aveva travolto la sua amministrazione, costringendolo alle dimissioni. Sabella ha trascorso anche due anni in carcere in regime di custodia cautelare. Successivamente, il Comune di San Biagio Platani è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

A distanza di quasi nove anni dal blitz del gennaio 2018, arriva dunque l’assoluzione in appello.