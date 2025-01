“Mafia Porto Empedocle e Agrigento – Villaseta”: 51 arresti. I nomi

Condividi

All’alba di oggi i Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno lavorato tra Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela. Hanno eseguito un’ordinanza di 51 misure cautelari firmata dalla Procura antimafia e condivisa dal Tribunale di Palermo. Ampia parte dei 51 sono già ristretti in carcere. In particolare, e tra l’altro, si contestano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa e associazione a delinquere per trafficare droga. Nei 51 sono compresi i 24 già arrestati lo scorso 17 dicembre: a 36 è stato imposto il carcere, e agli altri 15 gli arresti domiciliari. Hanno indagato i Carabinieri da dicembre 2021 a tutt’oggi. L’inchiesta, coordinata dalla Procura antimafia palermitana, è ruotata intorno alle famiglie mafiose di Porto Empedocle, che sarebbe retta da Fabrizio Messina, 49 anni, e di Agrigento – Villaseta, presumibilmente capeggiata da Pietro Capraro, 39 anni. Entrambi sono pregiudicati. Sono state già scoperte e sequestrate armi e munizioni, anche da guerra, tra cui una bomba a mano e una pistola mitragliatrice calibro 9, nonché 80.000 euro. Poi 120 chili di hashish e 6 chili di cocaina. E poi 120.000 euro in contanti, nascosti in un’automobile intercettata e bloccata tra Agrigento e Licata, che si ritiene fossero serviti a pagare una contropartita di droga. E poi sono state riscontrate estorsioni, intimidazioni, incendi, danneggiamenti, e pressioni su imprese al fine di ottenere utilità come le assunzioni: il tutto con l’aggravante mafiosa. Gli arrestati odierni sono: Giuseppe Aliseo, 25 anni, di Canicattì; Calogero Bellaccomo, 40 anni, di Agrigento; Alfonso Bruccoleri, 59 anni, di Porto Empedocle; James Burgio, 33 anni, di Porto Empedocle; Giuseppe Casà, 29 anni, di Agrigento; Antonio Crapa, 54 anni, di Favara; Salvatore Damanti, 36 anni, di Agrigento; Valery Di Giorgio, 29 anni, di Agrigento; Stefano Fragapane, 29 anni, di Agrigento; Alessandro La Cola, 40 anni, di Canicattì; Massimo Lazzaro, di Agrigento; Calogero Morgana, 37 anni, di Agrigento; Giuseppe Nicastro, 36 anni, di Gela; Giuseppe Piscopo, 49 anni, di Gela; Antonio Puma, 44 anni, di Agrigento; Stefano Rinallo, 39 anni, di San Cataldo; Antonino Salinitro, 25 anni, di Gela; Rosario Smorta, 52 anni, di Gela; Alessandro Trupia, 36 anni, di Agrigento.