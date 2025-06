“Mafia nel Vallone”: otto condannati tra cui due agrigentini

Condividi

Visualizzazioni 119

A conclusione del giudizio abbreviato, il Tribunale di Caltanissetta ha condannato 8 imputati nell’ambito di un’inchiesta antimafia ruotante su Campofranco e sfociata in 9 arresti ad opera dei Carabinieri il 23 maggio del 2024. Sono stati inflitti 23 anni di carcere ad Angelo Schillaci, 63 anni, presunto reggente di Campofranco. Poi Claudio Rino Di Leo, 17 anni di reclusione, Calogero Schillaci 9 anni, Vincenzo Spoto, di Casteltermini, 8 anni e 6 mesi, Gioacchino Cammarata 8 anni e 4 mesi, Paolino Schillaci 3 anni, Carmelina Schillaci 2 anni e 2 mesi, Calogero La Greca, di Licata, 5 mesi. Assolti Calogero Giusto Giuliani, 73 anni, Luigi Cocita, 46 anni, di Sommatino, e Gianluca Lamattina, 52 anni. Le indagini sono state avviate nell’ottobre del 2022 dopo la scarcerazione di Angelo Schillaci, già condannato per mafia. Gli si contesta di essersi adoperati per la riorganizzazione del clan, con il reperimento di armi e la costituzione di una ‘cassa comune’ con i proventi illeciti delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti.